Новые MacBook Pro и Mac mini на M2 представят в ноябре

На этой неделе Apple представила базовый iPad 10-поколения и iPad Pro 2022. Теперь компания переключает свое и наше внимание на Mac.

Популярный журналист Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что в релизной версии macOS Ventura содержится информация о 14- и 16-дюймовых MacBook Pro. Предполагается, что Apple представит их в ноябре, опубликовав пресс-релизы на сайте — специальных мероприятий компания проводить не будет.

Как отметил Гурман, за последние годы Apple несколько раз выпускала новые компьютеры Mac в ноябре, в том числе оригинальный 16-дюймовый MacBook Pro в 2019 году и первые три Mac с чипом M1 в 2020 году.

Помимо этого, в разработке находится Mac mini с чипом M2.