Apple нарастила долю рынка ПК, хотя поставки Mac упали
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Apple увеличила долю рынка ПК, несмотря на падение поставок Mac на 11%

MacBook Neo помог смягчить спад поставок Apple, считают аналитики Counterpoint Research.
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Редакция The GEEK сегодня в 07:00
Apple увеличила долю рынка ПК, несмотря на падение поставок Mac на 11%

Apple увеличила долю мирового рынка ПК с 8,7% до 9,8% в III квартале 2026 года, хотя поставки Mac сократились на 11% год к году. Они составили 5,6 млн устройств на фоне падения всего рынка на 21%.

По данным Counterpoint Research, о которых сообщило издание 9to5Mac, MacBook Neo помог Apple смягчить спад поставок. Старший аналитик Минсу Кан связал результаты Apple и ASUS, которые оказались лучше общерыночных, с особенностями ассортимента и конкурентным позиционированием.

Apple увеличила долю рынка ПК, несмотря на падение поставок Mac на 11%

Мировые поставки ПК составили 57 млн устройств. Lenovo заняла первое место с долей 26,3% при падении поставок на 23%, HP — второе с долей 18,1% при спаде на 31%.

Dell получила 13,3% рынка при сокращении поставок на 25%, а ASUS замкнула пятёрку с долей 9,2% и снижением на 7%. На остальных производителей пришлось 23,3% рынка, их поставки упали на 16% год к году.

Apple увеличила долю рынка ПК, несмотря на падение поставок Mac на 11%

Аналитики связывают спад спроса с подорожанием ПК из-за роста стоимости памяти и других компонентов. Контрактные цены на модули DDR4 объёмом 8 ГБ выросли в III квартале 2026 года на 24% относительно предыдущего квартала, а на NVMe SSD ёмкостью 1 ТБ — на 29%.

  • Оперативная память: Counterpoint ожидает роста цен ещё на 13% в IV квартале 2026 года и на 15% в I квартале 2027 года.
  • SSD: прогнозируется подорожание на 11% в IV квартале 2026 года со стабилизацией цен в начале 2027 года.
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