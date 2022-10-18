Apple представила iPad Pro с чипом M2

Как и ожидалось, компания Apple без особого шума представила шестое поколение iPad Pro. Новинка вышла в двух размерах с дисплеями на 11 и 12,9 дюймов.

Характеристики iPad Pro 6-го поколения:

Дисплей: 11″, 2388×1668, IPS (LED), ProMotion / 12,9″, 2732×2048, IPS (miniLED), ProMotion;

Процессор: Apple M2;

Память: 8/16 ГБ оперативной, 128/256/512 ГБ или 1/2 ТБ постоянной;

Камера: 12 Мп, f/1,8 (основная), 10 Мп, f/2,4 (широкоугольная); 12 Мп, f/2,4 (фронтальная);

Батарея: 28,65 Вт/ч / 40,88 Вт/ч;

Связь: USB-C 4, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, LTE/5G (опционально).

Главным нововведение стал чип Apple M2, который появился со времён новых MacBook Air и MacBook Pro 13″. Как заявляет сама Apple, он быстрее на 15% предыдущего M1 в вычислительных процессах и на 35% быстрее в графике.

Перо Apple Pencil 2-го поколения научили распознавать действия до 12 мм над дисплеем. Например, когда Apple Pencil приближается к экрану, приложение увеличит поле ввода для удобства пользователя.

Более того, новые iPad Pro поддерживают Wi-Fi 6E на скорости до 2,4 Гбит/с, а модели с SIM-картой совместимы с большим количеством сетей 5G по всему миру.

Стоимость iPad Pro 6-го поколения в США:

iPad Pro 11″ Wi-Fi — от $799 (~49 700 рублей);

iPad Pro 11″ Cellular — от $999 (~62 100 рублей);

iPad Pro 12,9″ Wi-Fi — от $1099 (~68 300 рублей);

iPad Pro 12,9″ Cellular — от $1299 (~80 800 рублей).

Планшеты iPad Pro 6-го поколения появятся в продаже с 26 октября. Пока пользователям доступен предварительный заказ во многих странах.

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