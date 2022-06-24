Новый MacBook Pro на M2 появился в продаже

Компания Apple начала продавать новое поколение 13-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с процессором M2. Первыми по предварительному заказу их получили покупатели из Австралии и Новой Зеландии. Сегодня ноутбуки будут доступны для приобретения в Европе и США.

MacBook Pro 2022 года сохранил прежний дизайн с толстыми рамками без выреза и сенсорную OLED-панель Touch Bar, но главные изменения произошли внутри. Так на смену M1 пришёл наиболее мощный процессор M2, что даёт устройству прирост в мощности около 20%.

В остальном ноутбук обладает двумя портами USB-C с поддержкой Thunderbolt 3 и веб-камерой на 720p. Разъем MagSafe, слот для SD-карт и прочие удобства – достались старшим MacBook Pro на 14- и 16-дюймов.

Стоимость MacBook Pro 13″ на M2 с 8 ГБ ОЗУ начинается от $1300.

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