MacBook Air M3 доступен для покупки в России

Сервис CDEK.Shopping начал принимать заказы на недавно представленный MacBook Air с процессором M3. Обе модели с экранами 13,6 и 15 дюймов доступны для приобретения.

Младшая версия (с учётом доставки) в конфигурации 8/256 ГБ, с 8-ядерным процессором и графическим ускорителем, обойдётся в 123 тыс. рублей, а самая топовая версия с такой же конфигурацией, но с 10-ядерным графическим ускорителем, стоит 145 тыс. рублей. При этом стоит обратить внимание на цены в США, где самая доступная версия начинается от $1100 (~100 045 рублей по актуальному курсу).

Особо следует отметить, что ноутбук не предназначен для выполнения тяжёлых задач. Он быстро нагревается, что существенно снижает производительность. В целом довольно спорное решение выпускать ПК с 8 ГБ ОЗУ в 2024 году.