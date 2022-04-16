Приложение «Сбермегамаркет» удалили из Google Play

Google удалила из Google Play приложение маркетплейса «Сбермегамаркет». Установленное ранее приложение продолжит работать без ограничений.

При поиске через Google Play у некоторых пользователей «Сбермегамаркет» может отображаться, но при попытке загрузить его на устройство произойдёт ошибка.

Сейчас новые пользователи могут установить приложение в виде APK-файла через официальный сайт маркетплейса. Есть вероятность, что приложение в ближайшие дни исчезнет из App Store.

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