Apple представила iMac с M6 и ускорением ИИ-задач до 5 раз

Обновлённый моноблок получил ускоренную обработку ИИ-задач и новые возможности беспроводной связи. Модель сохранила прежний дизайн и 24-дюймовый экран.

Чип M6 получил до 12 ядер центрального процессора, 12 графических ядер и двойной 16-ядерный нейропроцессор Neural Engine. У предыдущего iMac с M4 было до 10 ядер центрального процессора и до 10 графических ядер, а также 16-ядерный Neural Engine.

По сравнению с M4 производительность центрального процессора выросла до 40%, а графика и обработка ИИ-задач ускорились до двух и пяти раз соответственно. Скорость накопителя увеличилась до двух раз.

За беспроводные подключения отвечает чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Также появился Ethernet со скоростью 2,5 Гбит/с — проводное подключение стало до 2,5 раза быстрее, чем у предыдущего поколения.

Цена начинается от 1499 долларов и не изменилась относительно предшественника. Предзаказы откроются 28 октября, а поставки начнутся 6 ноября.