MacBook Air с чипом M3 протестировали в Geekbench и сравнили с предшественниками

Вчера Apple представила обновленные MacBook Air с процессорами M3, а уже сегодня опубликованы результаты первых тестов в Geekbench 6.

Так, MacBook Air с чипом M3 и 16 ГБ унифицированной памяти показал результат в 3157 баллов в одноядерном и 12020 баллов в многоядерном тесте. Результат почти на четверть превосходит показатели предшественников.

Сравнение MacBook Air M3 и MacBook Air M2 (13″) Сравнение MacBook Air M3 и MacBook Air M2 (15″)

Процессор M3 демонстрирует приблизительно на 20% лучшую производительность в одноядерном режиме и на 18% лучше в многоядерном по сравнению с M2. Если же сравнивать с оригинальным MacBook Air на чипе M1, улучшение производительности оценивается в 30-40%.

Сравнение MacBook Air M3 и MacBook Air M1 Сравнение MacBook Air M3 и MacBook Air M1 Сравнение MacBook Air M3 и MacBook Air M1