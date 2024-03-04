Apple анонсировала новые MacBook Air на M3

Apple выпустила обновлённые модели MacBook Air на процессоре M3. По заявлению компании, они на 60% быстрее, чем ноутбук на M1. Время автономной работы составляет до 18 часов.

Диагональ экрана составляет 13,6 или 15,3 дюйма, с разрешением Liquid Retina и яркостью до 500 нит. Появилась поддержка двух внешних мониторов при закрытой крышке ноутбука.

За звук отвечает иммерсивная звуковая система с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos. Также есть зарядка MagSafe, два порта Thunderbolt и разъём для наушников 3,5 мм. Для видеоконференций предусмотрена камера на 1080p.

Сейчас Apple принимает предварительны заказы, а в рознице новые MacBook Air появятся 8 марта. Стоимость 13-дюймовой модели MacBook Air на M3 стартует с $1099. Ценник на 15-дюймовый MacBook начинается от $1299.