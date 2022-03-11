MacBook Air и MacBook Pro на M2 выйдут в 2022 году

Зарубежный портал 9to5Mac опубликовал информацию о грядущих ноутбуках MacBook Air и MacBook Pro с чипом M2. Apple представит их до конца 2022 года.

Следующее поколение MacBook Air разрабатывается под кодовым названием J413 и выйдет только в одной версии с процессором M2. Утверждается, что чипсет будет состоять из 8 ядер ЦП и 10 графических ядер. Сам процессор будет выполнен по типу A15 Bionic.

Одновременно с MacBook Air выйдет обновлённый 13-дюймовый MacBook Pro с M2 под кодовым названием J493. Это поколение будет основано на актуальном MacBook Pro и сохранит дизайн 2016 года. Интересный факт, что Apple планировала отказаться от приставки «Pro» в названии и оставить просто «MacBook».

Презентации новых ноутбук MacBook Air и MacBook Pro состоится осенью, после анонса iPhone 14.

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