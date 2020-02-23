М.Видео продаёт Huawei P40 и Huawei P40 Pro с большой скидкой

Недавно представленные флагманские смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro начали продаваться с внушительной скидкой у официальных продавцов.

Например, Huawei P40 можно приобрести в М.Видео за 39 990 рублей, вместо 49 990 рублей. Более старшую модель в лице Huawei P40 Pro отдают также в М.Видео за 62 990 рублей, вместо 69 990 рублей. Для её получения в обоих случаях достаточно выбрать пункт «Требую скидку».

В чём заключается «аттракцион неслыханной щедрости» неизвестно. Стоит предположить, что компания Huawei устроила точечную акцию для интернет-магазина М.Видео, чтобы увеличить спрос на новые смартфоны.

Линейка Huawei P40 была представлена в марте 2020 года. Каждый смартфон получил топовое железо, отличную камеру и безрамочный дисплей. Устройства работают под управлением Android 10, но лишены поддержки сервисов Google из-за чего многие приложения могут отказаться работать стабильно.