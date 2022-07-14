М.Видео начал продавать восстановленные смартфоны на собственном сайте

Бренд М.Видео в рамках расширения доступного ассортимента и развития собственного маркетплейса запустил продажи восстановленных смартфонов от партнёров за комиссию. На онлайн-площадке уже доступны девайсы Apple уровня «как новый».

Продавец проводит предпродажную подготовку, включая диагностику, замену комплектующих, сброс настроек, гигиеническую обработку и упаковку, также предоставляет гарантию 180 дней и берёт на себя сервисное обслуживание. Получить и проверить покупку, а также сдать девайс на ремонт по гарантии можно в выбранном розничном магазине М.Видео в Москве.

Пример Б/У смартфона на сайте М.Видео

Бывшая в употреблении электроника, но полностью рабочая и по сниженным ценам, имеет потенциал с учётом ограничения поставок на российский рынок и станет эффективной альтернативой для потребителей, которые хотят с экономией получить флагманский девайс.

М.Видео реализует партнёрский ассортимент восстановленных смартфонов на собственном маркетплейсе – за комиссию, без создания собственных запасов. Первыми на площадке появились девайсы бренда Apple по состоянию максимально приближенные к новому и без следов эксплуатации.В перспективе география и ассортимент продаж будут увеличены за счёт других брендов и товарных категорий.

Кроме сервисного обслуживания (ремонта, обмена и возврата) продавцы берут на себя процедуры предпродажной подготовки и проверку качества: устраняют дефекты и тестируют весь функционал, проводят проверку на отсутствие персональных данных и привязки к аккаунтам предыдущего владельца, оригинальность основных комплектующих, также сбрасывают девайсы до заводских настроек и проводят гигиеническую обработку.

К покупателю товар поступает в специальной упаковке с пломбой. На партнёрские товары в рамках программы лояльности М.Видео действует система накопления бонусов.

Восстановленные смартфоны представлены на сайте и в мобильном приложении М.Видео – клиенты могут осмотреть и забрать заказанное устройство в одном из розничных магазинов Москвы.

Всего будет доступно три категории состояния смартфонов с экономией до 60%: в основном «как новый» (неиспользованный или использованный мало в чехле и с защитным стеклом, корпус без царапин и потёртостей), «отличный» (пользовались недолго и аккуратно, могут быть незначительные царапины и потёртости) и «хороший» (активно пользовались, заметны царапины и потёртости, которые легко скрыть чехлом).

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