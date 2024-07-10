М.Видео и Эльдорадо открыли предзаказы на Samsung Galaxy Z Flip6 и Z Fold6

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о старте продаж новых смартфонов Galaxy Z Flip6 и Z Fold6, а также наушников Galaxy Buds 3.

Смартфоны стали преемниками прошлых моделей с рядом улучшений, среди которых: увеличенный дисплей, новый процессор, рама из усиленного алюминия, улучшенные шарниры и менее заметные складки внутренних дисплеев. Более подробно о новинках можно почитать тут.

Цены и доступность:

Galaxy Z Fold6, Z Flip6 и Galaxy Buds3 будут доступны для предварительного заказа в каналах продаж М.Видео-Эльдорадо с 10 июля, в продажу новые модели поступят 24 июля.

Galaxy Z Fold6 будет доступен в цветах серый, розовый и темно-синий. Пользователи смогут выбрать из конфигураций на 256 Гб (189 990 рублей), 512 Гб (199 999 рублей), 1 Тб (229 990 рублей).

Galaxy Z Flip6 будет доступен в сером, желтом, голубом и мятном цветах. Пользователи смогут выбрать из конфигураций на 256 Гб (119 990 рублей), 512 Гб (129 999 рублей).

Galaxy Buds 3 Pro предлагает ультра-стильные и функциональные аксессуары в двух цветах — серебристом и белом. Наушники стоят 19 990 рублей. При покупке Galaxy Z Fold 6 и Samsung Galaxy Z Flip 6 пользователи получат их в подарок.