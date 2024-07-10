Samsung представила раскладушки Galaxy Z Fold6 и Z Flip6: новое «железо» в старом дизайне

10 июля Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked, в рамках которой представила несколько новинок, в том числе складные смартфоны Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z Fold6
Новинка стала преемником Galaxy Z Fold5 с рядом улучшений, среди которых: увеличенный дисплей, новый процессор, рама из усиленного алюминия, улучшенный шарнир, менее заметная складка на внутреннем дисплее, защита от влаги и пыли IP48 и повышенная автономность.
Характеристики Samsung Galaxy Z Fold6:
- Габариты: 153,5 × 132,6 × 5,6 мм – в разложенном виде; 153,5 × 68,1 × 12,1 мм – в сложенном виде; 239 г
- Внутренний дисплей: 7,6 дюймов, AMOLED 2X, 2160×1856, 374 ppi, 120 Гц
- Внешний дисплей: 6,3 дюймов, Dynamic AMOLED 2X, 2376×968, 410 ppi, 120 Гц
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
- ОЗУ: 12 ГБ
- Память: 256/512/1024 ГБ
- Камеры: основная – 50 Мп, f/1.8; ультраширик – 12 Мп, f/2.2; телевик – 10 Мп, f/2.4; внешняя фронталка – 10 Мп, f/2.2; внутренняя фронталка – 4 Мп, f/1.8
- Аккумулятор: 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт (беспроводная – 15 Вт)
- ОС: Android 14 (One UI)
- Связь: Bluetooth 5.3, NFC, A-GPS, 5G, Wi-Fi 6E
Samsung Galaxy Z Flip6
Что касается Galaxy Z Flip6, то основными изменениями стали: 50-мегапиксельная основная камера, новый процессор, увеличенная емкость аккумулятора, улучшенный внешний дисплей, система охлаждения с испарительной камерой, рамка из усиленного алюминия, защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2, а также стандарт защиты IP48.
Характеристики Samsung Galaxy Z Flip6:
- Габариты: 165,1 × 71,9 × 6,9 мм – в разложенном виде; 85,1 × 71,9 × 14,9 мм – в сложенном виде; 187 г
- Внутренний дисплей: 6,7 дюймов, Dynamic AMOLED 2X, 2640×1080, 120 Гц
- Внешний дисплей: 3,4 дюймов, Super AMOLED, 720×748, 306 ppi, 60 Гц,
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
- ОЗУ: 12 ГБ
- Память: 256/512 ГБ
- Камеры: основная – 50 Мп, f/1.8; ультраширик – 12 Мп, f/2.2; фронталка – 10 Мп, f/2.2
- Аккумулятор: 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт (беспроводная – 15 Вт)
- ОС: Android 14 (One UI)
- Связь: Bluetooth 5.3, NFC, A-GPS, 5G, Wi-Fi 6E
Samsung Galaxy Z Fold6 и Samsung Galaxy Z Flip6 получили фирменный ИИ Galaxy AI, который ранее дебютировал в Galaxy S24.
Цены на Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 в России
Samsung Galaxy Z Fold6:
- 12+256 ГБ – 189 990 рублей
- 12+512 ГБ – 199 990 рублей
- 12+1024 ГБ – 229 990 рублей
Samsung Galaxy Z Flip6:
- 12+256 ГБ – 119 990 рублей
- 12+512 ГБ – 129 990 рублей