М.Видео и Эльдорадо начали продавать eSIM

В магазинах М.Видео и Эльдорадо начались продажи eSIM-карт от Tele2 в более чем 1 000 магазинах. «М.Видео» и «Эльдорадо» стали первыми ритейлерами, запустившими продажи виртуальных SIM-карт по всей России. За девять месяцев штучные продажи смартфонов с поддержкой eSIM выросли втрое, планшетов – в 2,5 раз.

Владельцам флагманских смартфонов Apple, Samsung и Huawei последних поколений доступно использование всех услуг оператора связи без установки физической sim-карты благодаря встроенному модулю eSIM. Виртуальная SIM-карта может стать как основной для звонков или общения, так и дополнением к классической sim. Для приобретения eSIM Tele2 пользователи могут обратиться с паспортом в ближайший магазин «М.Видео» или «Эльдорадо».

Для активации потребуется отсканировать полученный QR-код при помощи камеры мобильного устройства. Виртуальную SIM-карту можно оформить бесплатно при покупке смартфона или планшета, а также приобрести отдельно, стоимость eSIM составляет 100 рублей.

На данный момент российским покупателям доступны более 20 моделей смартфонов с возможностью подключения eSim: линейки iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE (2020), флагманы Samsung Galaxy S20, Galaxy Note20 и Note 20 Ultra, складные Samsung Fold, Z Fold 2, Z Flip, а также флагманская линейка Huawei P40.