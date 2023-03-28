В России хотят создать собственную платформу для активации eSIM

Минцифры, НИИ радио и ФСБ обсуждают внедрение российской платформы для активации eSIM-карт, сообщает газета «Известия».

В настоящее время для активации eSIM используются две системы: SM-DP и SM-SR. Однако отечественные операторы используют для этих опций зарубежные платформы. Основное опасение операторов заключается в том, что владельцы зарубежных комплексов могут отозвать сертификаты, что приведет к невозможности загрузки профилей eSIM на устройства в России.

По словам одного из участников рынка, из-за отсутствия российского оборудования и производственной базы, развернуть отечественную платформу вряд ли будет возможно до 2025-2027 годов.