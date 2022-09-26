Cloudflare представил eSIM со встроенным VPN

Американская компания Cloudflare представила eSIM с поддержкой встроенного VPN. Технология получила название Zero Trust.

По словам разработчиком, использование такой SIM-карты значительно повышает безопасность в интернете. Например, такая виртуальная карта может защитить от вредоносного или мошеннического сайта, так как исходящие DNS-запросы будут использовать Cloudflare Gateway и небезопасный сайт не откроется. Более того, Cloudflare сможет переписывать DNS-запросы и предоставлять доступ к заблокированным сайтам.

В будущем Cloudflare может выпустить физическую SIM-карту, если проект будет пользоваться спросом. Zero Trust SIM способна сделать интернет безопаснее, поскольку даже при использовании обычного VPN есть вероятность стать жертвой злоумышленников.

Первые продажи Zero Trust SIM начнутся в США. Стоимость пока неизвестна.

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