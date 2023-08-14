Logitech представила Casa Pop-Up Desk — органайзер «трансформер» для ноутбука

Компания Logitech в основном специализируется на производстве компьютерной периферии, но сегодня, вендор анонсировал необычный органайзер для ноутбука.

Новинка выполнена в дизайне «книжки» и может трансформироваться в подставку для ноутбука. Внутри самого гаджета есть три отсека, из которых один предназначен для хранения всякой «мелочовки» пользователя, а два других заняты беспроводной клавиатурой и сенсорной панелью.

По словам производителя, органайзер Casa Pop-Up Desk подходит для ноутбуков с диагональю дисплея не более 17-дюймов и массой до 7,5 кг. Устройство совместимо с лэптопами на операционных системах Windows, ChromeOS и Mac, а также подходит для планшетов iPad.

В Великобритании органайзер Casa Pop-Up Desk уже доступен на сайте Logitech по цене 179,99 фунтов стерлингов (23 000 ₽).