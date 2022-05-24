Logitech представила механическую клавиатуру и обновленную мышь MX Master

Компания Logitech представила новую версию флагманской компьютерной мыши – MX Master 3S. Кроме того, была анонсирована механическая низкопрофильная клавиатура MX Mechanical.

В плане дизайна новая MX Master 3S никак не отличается от оригинальной. Мышка получила датчик большего разрешения — 8000 точек на дюйм вместо 4000. По словам производителя кнопки стали тише на 90%. Остальное без изменений: два колёсика MagSpeed Electro Magnetic, три дополнительных кнопки и поддержка беспроводного подключения к трём устройствам.

Клавиатура MX Mechanical пополнила профессиональную линейку MX. Она доступна в полноформатном и «урезанном» размерах. На выбор пользователя доступно три переключателя: Tactile Quiet, Clicky и Linear. Есть шесть ступеней яркости подсветки, которая автоматически включается при приближении рук. Время автономной работы MX Mechanical составляет до 15 дней с подсветкой и до 10 месяцев без неё.

Стоимость новинок следующая:

Logitech MX Mechanical — $170 (около 9800 рублей).

Logitech MX Mechanical Mini — $150 (около 8600 рублей);

Logitech MX Master 3S — $100 (около 5700 рублей).

В продаже MX Master 3S и MX Mechanical появятся в мае по всему миру. Модели также появились на российской версии сайта, но когда будут в продаже неизвестно.

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