Летающую метлу из Гарри Поттера создали в Канаде

На YouTube-канале «Hacksmith Industries» появилась новая удивительная разработка — летающая метла, вдохновленная вселенной Джоан Роулинг. Хотя в фильмах и книгах о Гарри Поттере метлы были популярным средством передвижения волшебников, команда энтузиастов привнесла в идею немного реализма.

Секрет их метлы заключается в том, что это на самом деле модифицированный фоилборд — доска для серфинга с подводным крылом, позволяющим ей подниматься над водной поверхностью. Для превращения фоилборда в метлу инженеры добавили мотор и палку. Однако для стабильного полета им пришлось поработать и подобрать оптимальное расположение центра тяжести.

После нескольких тестов и тренировок команда добавила декоративные элементы для большего сходства с оригинальной метлой из фильмов. Для полноты образа «пилот» метлы даже оделся в форму студента Хогвартса.

В ролике парни не только демонстрируют свою летающую метлу, но и рассказывают о процессе ее создания. В оригинальной вселенной Гарри Поттера метлы являются распространенным транспортным средством, обычно предназначенным для одного человека, хотя иногда на них ездят и вдвоем или даже втроем.