Lego выпустила набор с Эйфелевой башней из 10 тысяч деталей

Lego выпустила огромный набор для сбора копии Эйфелевой башни. В него входит не только сама башня, но ландшафт под ней, смотровые площадки, лифты и телебашня с французским флагом.

Новинка получила логичное название Eiffel tower, она состоит из 10 тысяч и одной детали. Больше него только «Карта мира» от Lego, в которой 11 тысяч деталей. Размер собранной модели в высоту составляет 1,5 м, ширина и глубина — 57 см.

Производитель обещает точный повтор декора реального архитектурного сооружения.

LEGO Eiffel tower поступит в продажу с 25 ноября по цене в $629.