Состоялся релиз LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Вышла LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. И, внезапно, это самая высокооценённая LEGO-игра в истории: 85 баллов на OpenCritic и 84 на Metacritic на момент публикации.

До неё ни одна LEGO-игра не пробивала планку в 82 балла. Лучший Batman последних лет внезапно пришёл не из новой полноценной Arkham-игры, а из LEGO-вселенной. Хотя без следа Rocksteady тут тоже не обошлось: студия значится среди соразработчиков.

Боевая система построена по лекалам Arkham: комбо, добивания, перепрыгивание через врагов со щитами, плюс открытый Готэм. Минус один: простая боёвка и повторяющиеся активности со временем могут приедаться. Зато можно играть вдвоём.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series. Версия для Switch 2 выйдет позже.