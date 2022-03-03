LEGO останавливает поставки продукции в Россию

Производитель конструктора Lego заявил о приостановке поставок своей продукции в Россию на фоне санкций и непредсказуемой обстановки в мире. Об этом сообщает датское издание Finans.dk ссылаясь на представителя компании Бенжамина Хьорта.
Мы приостанавливаем поставки продукции в Россию из-за санкций и непредсказуемой среды.Говорится в заявлении представителя Lego
Кроме того, компания объявила на сайте о пожертвовании в размере 110 млн крон (более 16,5 млн долларов) на поддержку народа Украины.
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