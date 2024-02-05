Копия ROG Phone 8? Характеристики и дизайн ASUS Zenfone 11 Ultra раскрыты до анонса

В сети появились рендеры и характеристики будущего ASUS Zenfone 11 Ultra. В целом смартфон является копией ROG Phone 8, дебютировавшего в начале января, но в более ярких расцветках.

Возможные характеристики ASUS Zenfone 11 Ultra

Дисплей: 6,78 дюймов, AMOLED, 2400×1080, до 144 Гц в отдельных играх

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

ОЗУ: до 16 ГБ (LPDDR5X)

ПЗУ: до 512 ГБ (UFS 4.0)

Камеры: основная – 50 Мп (Sony IMX890, OIS), сверширокоугольная – 13 Мп (угол обзора 120 градусов), телеобъектив – 32 Мп (трехкратный оптический зум), фронтальная – 32 Мп

Аккумулятор: 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт и беспроводной зарядки 15 Вт

Ранние сведения о наличии у смартфона неанонсированного Snapdragon 8 Gen 4, оказались неверными.

Ожидается, что Zenfone 11 Ultra будет представлен в конце февраля на выставке MWC 2024 вместе с базовой моделью Zenfone 11.