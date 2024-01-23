ASUS Zenfone 11 может получить еще неанонсированный процессор Snapdragon 8 Gen 4

Портал 91mobiles обнаружил ASUS Zenfone 11 в Google Play Console с очень интересной особенностью. В качестве процессора в смартфоне, вероятно, будет использоваться еще неанонсированный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Восьмиядерный чипсет имеет частоту до 3,3 ГГц и графический процессор Adreno 830. По информации инсайдера Tech_Reve, вычислительная мощность Adreno 830 предположительно будет на уровне Apple M2. В тесте 3DMark Wild Life Extreme будущий iGPU демонстрирует результат в 7200 баллов. Также появились неофициальные результаты тестирования процессора Snapdragon 8 Gen 4. В Geekbench 6 он показывает 2800 баллов в однопоточном режиме и более 10 000 в многопоточном.

Ранее ожидалось, что следующий Zenfone будет оснащен флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 3. Благодаря Google Play Console также удалось выяснить, что смартфон получит разрешение экрана 2400×1080 точек, 16 ГБ оперативной памяти и Android 14. ASUS выпустила Zenfone 10 в середине прошлого года. Ожидается, что новое устройство официально представят ближе к концу 2024 года.