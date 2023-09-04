Консоль Xbox Series S Carbon Black показали на «живых» фотографиях

На этих выходных Microsoft представила новую модификацию игровой консоли Xbox Series S в матовом чёрном цвете Carbon Black, а редакторы из издания The Verge уже получили новинку и поделились «живыми» фотографиями.

В отличие от базовой версии, Xbox Series S Carbon Black помимо нового цвета получила удвоенный объём SSD-накопителя до 1 ТБ и ценник на 50 долларов выше — 349,99 долларов (33 750 ₽). Несмотря на возросшую стоимость, новинка стала выгодным предложением на фоне базовой модели, так как карта расширения на 512 Гб для консоли стоит в районе 100 долларов.

Редакторы издания отметили, что Xbox Series S Carbon Black при своей стоимости является одним из самых доступных вариантов, чтобы поиграть в новую игру Starfield от Bethesda, релиз которой состоится на этой неделе на Xbox Series S|X и ПК.