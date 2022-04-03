Опубликованы скриншоты ранней сборки Starfield

Появились скриншоты интерфейса игры Starfield, сделанные в сборке игры 2018 года. Об этом сообщает автор утечки.

Сейчас Starfield, очевидно, выглядит более законченным. Однако, посмотреть как выглядели локации и окружение еще 4 года назад, также интересно.

Из комментариев на Reddit становится понятно, что пользователи остались довольны увиденным: хвалят четкие текстуры, детальный концепт и надеются, что в реальности картинка будет совпадать с реальностью.

Сами разработчики Starfield уже рассказали, что в игре будет свобода выбора в действиях и технологиях.

Starfield должна выйти на Xbox Series и ПК осенью этого года — 11 ноября.

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