Опубликованы скриншоты ранней сборки Starfield

Появились скриншоты интерфейса игры Starfield, сделанные в сборке игры 2018 года. Об этом сообщает автор утечки.
Сейчас Starfield, очевидно, выглядит более законченным. Однако, посмотреть как выглядели локации и окружение еще 4 года назад, также интересно.
Из комментариев на Reddit становится понятно, что пользователи остались довольны увиденным: хвалят четкие текстуры, детальный концепт и надеются, что в реальности картинка будет совпадать с реальностью.
Сами разработчики Starfield уже рассказали, что в игре будет свобода выбора в действиях и технологиях.
Starfield должна выйти на Xbox Series и ПК осенью этого года — 11 ноября.
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