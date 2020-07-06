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Новости

Microsoft анонсировала Xbox Series S за $299

После огромного слива от инсайдеров, Microsoft анонсировала консоль Xbox Series S. Как отмечают в компании, они создали самый компактный Xbox в своей истории и по доступной цене в $299.

  • Xbox Series S

Больше никаких подробностей не последовало. По слухам, консоль Xbox Series X лишилась дисковода, а также получила видеоускоритель мощностью в 4 терафлопса. Максимальное поддерживаемое разрешением в играх составит всего 1080p. Старшая версия Xbox Series X имеет поддержку 4K.

Кроме того, дата презентации и стоимость старшей версии остались неизвестными.

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