Xbox представила карты расширения на 512 ГБ и 2 ТБ

В США появились в продаже карты памяти для консолей Xbox Series X/S ёмкостью 512 ГБ и 2 ТБ. Отметим, что версия на 1 ТБ уже доступна на рынке почти год. Девайсы производит компания Seagate, при этом карты подходят только для этих консолей.

Чтобы использовать карту расширения хранилища Seagate, просто вставьте ее в порт расширения хранилища на задней панели консоли Xbox Series X или Xbox Series S. С сайта Microsoft

Цена вопроса в США составляет 139 или 339 долларов в зависимости от объёма. В рублях это порядка 10 и 28 тысяч рублей. Для сравнения, версия на 1 ТБ стоит в России около 19 тысяч рублей.

Пока что не сообщается, когда новые карты появятся в нашей стране. Не исключено, что для этого потребуется несколько месяцев.