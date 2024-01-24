Компьютерам Apple Macintosh исполнилось 40 лет

24 января 2024 года компьютерам Apple Macintosh исполнилось целых 40 лет. Apple решила отпраздновать такое значимое событие запуском сайта mac40th.com, где каждый желающий может ознакомиться и историей развития компьютеров Mac.

24 января 1984 года основатель и генеральный директор Apple Стив Джобс, представил миру Macintosh – ПК, который совершил настоящую революцию. Тогда Macintosh использовал процессор Motorola 68000 с частотой 8 МГц и 128 КБ оперативной памяти. Также был встроенный дисковод для дисков формата 3,5 дюйма и монохромный 9-дюймовый дисплей.

Неудивительно, что такой технологический прогресс имел свою цену – первоначальная стоимость Apple Macintosh составляла $2495.