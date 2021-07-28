Компания OnePlus улучшила два своих смартфона — и никому не сказала

Пользователи случайно выяснили, что некоторые смартфоны OnePlus 8T и OnePlus 9R оснащаются не оперативной памятью LPDDR4x, а более быстрой LPDDR5. При этом официально для первой модели указан только первый тип, а для второй этот момент вообще не приводится.

Пока неясно, когда произошло изменение, на каких рынках и насколько велик охват. Не исключено, что это просто небольшие коррекции в производстве.

При этом отметим, что OnePlus 9R — это фактически и есть OnePlus 8T в новом корпусе. По техническим параметрам смартфоны не отличаются. В числе особенностей отметим 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти.

Различия в памяти обнаружили при попытке разблокировать загрузчик с помощью MSMDownloadTool для прошивки. Как оказалось, он совместим только с версиями на LPDDR4x. А чтобы самому проверить смартфон, нужно подключить его с компьютеру, установить ADB, после чего выполнить команду, которая приведена ниже. Система вернёт ответ 0 для LPDDR4X и 1 для LPDDR5.

adb shell getprop ro.boot.ddr_type

Также можно запустить команду на самом телефоне с помощью Termux.