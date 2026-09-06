Складной Xiaomi 18 Fold показали в двух новых расцветках за день до презентации
Новости

Складной Xiaomi 18 Fold показали в двух новых расцветках за день до презентации

Главный конкурент Samsung Galaxy Z Fold8 стал ещё привлекательней.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:15
Складной Xiaomi 18 Fold показали в двух новых расцветках за день до презентации

В преддверии скорой презентации широкоформатного складного смартфона Xiaomi 18 Fold, компания продолжает раскрывать детали о грядущей новинке. На этот раз устройство продемонстрировали в двух новых цветовых вариантах.

До этого в рамках промокампании производитель показывал смартфон исключительно в красной расцветке. Однако сегодня глава компании Лу Вейбинг впервые опубликовал изображения Xiaomi 18 Fold в золотисто-белом и тёмно-сером исполнении.

Подробнее о характеристиках и других особенностях грядущей новинки мы рассказывали ранее в этом материале.

Презентация Xiaomi 18 Fold состоится уже завтра.

Обсудить

Главное по теме

Новости Смарт-браслет Xiaomi Band 11 показали на «живых» фотографиях и видео

Народный браслет красуется со всех сторон в большой подборке.
Новости Анонсирован Xiaomi Smart Band 11 — «народный» смарт-браслет по доступной цене Новости Xiaomi 18 Fold получил крепкий корпус и самый ёмкий аккумулятор среди широкоформатных смартфонов

Похожие материалы

Xiaomi Складной смартфон Xiaomi 18 Fold показали на «живых» видео и официальных постерах

Также стала известна дата презентации.

 Xiaomi Xiaomi Sky Nomad дебютирует 7 сентября с тремя SUV

Линейка Xiaomi Sky Nomad получит полный привод, чип NVIDIA Drive Thor и запас хода до 1705 км.

 POCO X8 Xiaomi представила POCO X8 — доступный смартфон с AMOLED-дисплеем и ёмким АКБ

Яркий смартфон со схожими характеристиками REDMI Note 17 Pro 5G.

 Android Xiaomi 18 Fold может получить 10-ядерный Xring O3

Xiaomi 18 Fold заметили в Geekbench AI с 16 ГБ оперативной памяти и Android 17.

Скидки и подборки

Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome

Последние новости

Утечка: Samsung Galaxy A18 показали на рендерах и раскрыли технические характеристики Apple начнет следить за вашим домом. Секретный проект Купертино запустят в 2027 году iPhone 18 Pro Max может получить механическую диафрагму MacBook Neo второго поколения получит более мощный чип и увеличенный объём ОЗУ Складной iPhone Ultra может выйти ограниченным тиражом Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro

5 сентября · Honor

Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro

Один из самых сбалансированных смартфонов в своём классе, хотя без спорных решений не обошлось.
  1. 31 Авг

    Polaris

    Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню

    Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню
  2. 24 Авг

    vivo

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70
  3. 23 Авг

    Dreame

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой
  4. 21 Авг

    iQOO

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G
  5. 21 Авг

    HUAWEI

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S
Смотреть все обзоры →