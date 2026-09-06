Складной Xiaomi 18 Fold показали в двух новых расцветках за день до презентации

В преддверии скорой презентации широкоформатного складного смартфона Xiaomi 18 Fold, компания продолжает раскрывать детали о грядущей новинке. На этот раз устройство продемонстрировали в двух новых цветовых вариантах.

До этого в рамках промокампании производитель показывал смартфон исключительно в красной расцветке. Однако сегодня глава компании Лу Вейбинг впервые опубликовал изображения Xiaomi 18 Fold в золотисто-белом и тёмно-сером исполнении.

Подробнее о характеристиках и других особенностях грядущей новинки мы рассказывали ранее в этом материале.

Презентация Xiaomi 18 Fold состоится уже завтра.