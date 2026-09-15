Флагман Xiaomi 18 Pro впервые показали на официальном видео-тизере

Сегодня Xiaomi в своём официальном аккаунте в Weibo опубликовала первый тизер флагманского смартфона Xiaomi 18 Pro, раскрыв несколько особенностей грядущей новинки.

Судя по видео-тизеру, общий дизайн устройств практически не изменится по сравнению с предшественником, но без нововведений флагман не останется.

Как и у прошлогоднего Xiaomi 17 Pro у грядущей новинке будет дополнительный дисплей на задней части смартфона, но компания заявляет, что теперь это «совершенно новый универсальный задний экран». Кроме этого, тизер намекает что на этом дисплее можно будет взаимодействовать с искусственным интеллектом.

Согласно маркировке на корпусе, основная камера получит датчик с диафрагмой f/1.6, а диапазон фокусных расстояний системы составит от 17 мм для сверхширокоугольного сенсора до 75 мм для перископического датчика с 3,2-кратным оптическим зумом и диафрагмой f/2.4.

Больше технических подробностей компания обещает раскрыть уже завтра.