БЮРО 1440 запустило первые 16 серийных спутников группировки «Рассвет»

От экспериментов к серийным запускам.
Редакция The GEEK сегодня в 09:17

Аэрокосмическая компания «Бюро 1440» сообщила, что 23 марта в 20:24 ракета-носитель «Союз 2.1Б» вывела на орбиту 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи «Рассвет» российской компании БЮРО 1440 (входит в ИКС Холдинг). Спутники успешно отделились от ракеты и взяты под управление центра управления полётами. После проверки бортовых систем они перейдут на целевую орбиту.

Аппараты построены на собственной платформе компании и оснащены системой связи на архитектуре 5G NTN, лазерными терминалами межспутниковой связи нового поколения, обновлённой системой энергопитания и плазменными двигателями. Система отделения спутников при пакетном запуске также разработана внутри компании.

Это переход от экспериментов к реальному сервису: предыдущие миссии «Рассвет-1» и «Рассвет-2» были исследовательскими, нынешние спутники — уже серийные. От первого экспериментального запуска до сегодняшнего прошло ровно 1000 дней.

Для полного глобального покрытия на орбиту предстоит вывести более 250 аппаратов. Первые клиентские тесты запланированы на 2026 год, коммерческий запуск сервиса — на 2027-й.

Группировка «Рассвет» — российский проект широкополосного спутникового интернета с глобальным покрытием, аналог Starlink по концепции. Спутники работают на низкой орбите, что обеспечивает меньшую задержку сигнала по сравнению с геостационарными аппаратами.

