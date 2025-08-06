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Rockstar готовит систему проверки возраста для GTA Online

Появились первые скриншоты.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 13:59

В сети появились изображения новой системы возрастной верификации в GTA Online. Её пока не запустили, но судя по утечке — запуск уже близко.

Механика будет простой: пользователю предложат отсканировать QR-код и пройти проверку через сторонний сервис (какой именно тоже неясно). Меню с соответствующими инструкциями уже обнаружено в последних билдах GTA V.

Ранее на упоминания новой функции обратили внимание датамайнеры, изучившие свежие игровые файлы. Теперь же появилось визуальное подтверждение — скриншоты интерфейса.

Предположительно, первой страной, где введут обязательную проверку возраста, станет Великобритания. В июле 2025 года там вступил в силу Online Safety Act, обязывающий онлайн-сервисы удостоверяться в возрасте пользователей. Подобные механизмы уже появились в Spotify и других платформах.

С учётом глобальной популярности GTA Online, не исключено, что в будущем система появится и в других странах, где действуют аналогичные требования.

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