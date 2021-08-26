Китайские магазины назвали дату выхода iPhone 13

Корпорация Apple пока не объявила точных дат презентаций и начала продаж iPhone 13. Однако китайский онлайн-магазин сделал это вместо нее. На сайте поставили даты начала приёма предзаказов на iPhone 13 и AirPods 3.

Как отмечается, предзаказы на смартфоны начнут принимать 17 сентября, а на наушники — 30 сентября. И хотя на текущий момент данные уже удалили, скриншоты разошлись по сети.

Таким образом, анонс может состояться немного раньше. Учитывая, что iPhone 13 могут показать на третьей неделе сентября (с 13 по 17 число), это выглядит логичным. Впрочем, нужно понимать, что ситуация ещё может измениться.

Также не стоит исключать вариант с подделкой скриншота, что довольно просто сделать. В любом случае остаётся ждать.