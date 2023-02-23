Китай запретил местным IT-гигантам использовать ChatGPT в своих сервисах

Китайские власти запретили встраивание ChatGPT в сервисы местных IT-компаний, включая Alibaba, Tencent и Ant Group, сообщает издание Nikkei.

Причина запрета связана с невозможностью контролирования ответов, генерируемых чат-ботом, что может привести к нарушению действующей в стране цензуры. Поэтому для создания собственных аналогов ChatGPT китайские компании должны получать разрешение от государственных органов.

В настоящее время неизвестно, какие меры будут приняты в отношении компаний, которые уже используют ChatGPT в своих сервисах.