Керамические Apple Watch Edition Series 5 могли появиться в черном цвете

Самая премиальная модель в виде керамических часов Apple Watch Edition Series 5 могла получить не только белый яркий глянец, но и чёрный цвет. Стоимость элитной версии Apple Watch стартовала от $1249 (около 90 тысяч рублей).

Коллекционер в Твиттере под ником Mr. White опубликовал прототип таких часов в черном цвете корпуса. Есть мнение, что Apple не стала выпускать такую версию часов из-за сильного сходства с цветом Space Black. А если нет никаких отличий, то и покупать их никто не будет. Поэтому было решено оставить керамическую версию только в белом цвете.

Впервые Apple Watch Edition были представлены вместе с выходом второй серии часов. Люксовая версия также появлялась в 5 поколении, а вот 6 осталась без неё.

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