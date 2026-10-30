Вышло обновление DroidDeck 0.6.7 с Xbox Cloud Gaming и Battle.net

Для игрового приложения DroidDeck на Android вышло обновление 0.6.7 с поддержкой Xbox Cloud Gaming и магазина Battle.net. Версию выпустили на GitHub.

Облачные игры Xbox запускаются со страницы игры в магазине или из вкладки Games. По умолчанию используется веб-плеер, но доступен и встроенный проигрыватель с генерацией кадров. Разработчики также сообщили, что при оставленной в спящем режиме игре устройство теперь расходует за ночь лишь 2% заряда.

Battle.net пополнил список поддерживаемых магазинов наряду со Steam, GOG, Amazon и Itch.io. Его игры отображаются во вкладках Steam и Library, а также в режиме рабочего стола. Интеграции Game Pass и Itch.io появились несколькими днями ранее.

По словам разработчиков, на двухэкранных портативных консолях нижний дисплей теперь может показывать поля ввода текста, трекпад, клавиатуру, элементы управления Deck и внутриигровое меню. Саму игру можно оставить на всём верхнем экране. Ползунки яркости и громкости Steam управляют настройками устройства, а удержание кнопки «Назад» открывает меню быстрого доступа к Steam Input и снимкам экрана.

Обновление также повысило производительность и добавило средство запуска Android-приложений, единую игровую библиотеку и рабочий стол Ubuntu 26.04. Улучшена поддержка портретной ориентации и экранов шире 16:9, а экранным кнопкам можно назначать любые клавиши и их сочетания.