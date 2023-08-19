Флагманы Samsung Galaxy S24 получат чипы Exynos и Qualcomm

Samsung годами поставляла для разных регионов флагманские смартфоны Galaxy на двух различных платформах от Qualcomm и фирменной Exynos, последнею невзлюбили пользователи за худшею производительность и автономность в сравнение с аналогичными устройствами, но на чипах со Snapdragon. В актуальной линейке Galaxy S23 южнокорейский гигант отказался от использования своих процессоров в пользу SOC Qualcomm, что порадовало фанатов этой серии. Ранее инсайдеры уже неоднократно заявляли, что грядущая линейка Galaxy S24 вновь будет использовать две различные платформы, и, сегодня этому появилось подтверждение — в базе AnTuTu «засветился» чип Exynos 2400.

Согласно AnTuTu, новый Exynos получил 10-ядерный процессор архитектуры Arm V9.2 разделённый на четыре кластера по схеме ядер (1 + 2 + 3 + 4) из которых: одно суперъядро Cortex-X4 с частотой 3,1 ГГц, два ядра Cortex-A720 с частотой 2,9 ГГц, три ядра Cortex-A720 с частотой 2,6 ГГц и четыре ядра Cortex-A520 с частотой 1,8 ГГц. За графическую производительность будет отвечать GPU Xclipse 940, который получил вдвое больше графических вычислительных блоков в сравнении с прошлым поколением Xclipse 920. Стоит отметить, из-за перехода на новейшие ядра Arm V9.2, новый чип сможет работать только с 64-битными приложениями.

Помимо этого, Exynos 2400 будет поддерживать хранилище типа UFS 4.0 и высокоскоростную оперативную память стандарта LPDDR5X со скоростью до 8,5 Гбит/с, а также сенсоры камер с разрешением до 320 Мп и поддержкой записи видео в 8K/60fps. В чипе будет реализован модем Exynos 5300 со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с и поддержкой 5G-сетей, а также двухсторонней спутниковой связи.

Ожидается, что презентация серии смартфонов Galaxy S24 состоится в начале следующего года, в январе или феврале.