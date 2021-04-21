Изображения из патента раскрыли дизайн складного iPhone

В сети появились первые изображения складного iPhone, которые взяты из патентной заявки компании Apple. Само собой, они дают лишь частичное представление о компоновке, но всё это лучше, чем ничего.

Свежий патент описывает дизайн сгибаемого смартфона с оригинальной конструкцией. Судя по всему, он получит наружный экран и сенсорные кнопки. Видимо те самые, что могут исчезать.

Новинка может получить безрамочный экран, особый шарнир и прочное покрытие для дисплея. При этом новинке также приписывают Touch ID. Самое интересное, что смартфон не лишён физических разъёмов. На одном из одном из двух торцов корпуса размещены сразу три порта.

Пока неясно, когда будет реализована такая конструкция. Ведь патент вовсе не означает появления готового решения. Потому остаётся ждать. Между тем,