Apple запатентовала исчезающие кнопки в iPhone

Компания Apple запатентовала новый проект под названием «Исчезающие кнопки». Заявка была опубликована на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Идея состоит в том, чтобы заменить физические кнопки на специальные сенсорные поверхности в качестве элементов управления. Они должны появиться как на смартфонах, так и на других устройствах.

В мире потребительских устройств, особенно бытовой электроники, существует постоянный спрос на улучшенный внешний вид и улучшенную функциональность. Apple

В компании отмечают, что аппаратные кнопки увеличивают габариты устройства, ухудшают эстетику и нарушают целостность корпуса. Также они изнашиваются и могут стать причиной попадания влаги и грязи внутрь.

Таким образом, существует потребность в коммерчески реализуемых системах отображения устройств с улучшенной эстетикой, которые ненавязчиво предоставляют информацию по мере необходимости, но в остальное время не отвлекают пользователя и не умаляют уровень производительности устройства. Предпочтительно, чтобы выбранные элементы таких систем отображения дополнительно становились невидимыми в выключенном состоянии. Apple

Патент не описывает конкретную реализацию, потому сложно скачать, как это будет сделано. Говорится лишь о том, что при прокрутке или нажатии на определённые участки корпуса, они будут реагировать, как кнопки.

Учитывая, что это лишь патент, вряд ли стоит ждать быстрого появления такой системы. Может быть её и вовсе никогда не будет.