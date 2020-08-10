Продажи iPhone в Китае могут снизиться на 30%

А страсти между американским правительством и китайскими разработчиками продолжают накаляться. Как мы писали ранее, WeChat может быть удален из магазина приложений App Store. Это очень сильно скажется на распространении продукции Apple в Китае, а это достаточно большой рынок, едва ли не первый, на который ориентируется компания. В связи с этим известный аналитик Минг-Чи Куо представил свой прогноз, как эта ситуация может сказаться на Apple и реализации ее продукции.

Так вот, по его мнению, существует два прогноза: оптимистический и пессимистический. В первом случае, WeChat, который и стал яблоком раздора, будет удален лишь из американского магазина приложений. В этом случае падение реализации iPhone составит порядка 3-6%. Реализация другой продукции упадет на 3%. Согласитесь, вариант не самый плохой. Если же говорить о пессимистическом варианте, то здесь все гораздо хуже. Итак, в таком случае реализация смартфонов упадет на 25-30%, другой продукции – 15-25%.

Напомним, что американское правительство обязало заблокировать приложение WeChat, которое очень популярно в Китае. Для жителей Поднебесной – это не только приложение для общения, но и важный атрибут для комфортной жизни. Ведь с помощью него они делают покупки и оплачивают их, не выходя из дому. Более того, Минг-Чи Куо призвал инвесторов воздержаться от вклада средств в компании, которые являются партнерами Apple. Сюда входят LG Innotek и Genius Electronic Optical, которые играют важную роль в цепочке поставок компании.