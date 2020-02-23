WhatsApp может стать аналогом WeChat

WhatsApp может стать аналогом китайского суперприложения WeChat. Последний давно обрёл популярность в Китае из-за огромного функционала, который также включает в себя платёжную систему, идентификатор личности, а сейчас используется для хранений QR-пропусков и это только малая часть возможностей.

Видимо разработчики в Facebook вдохновились восточным опытом и решили сделать из WhatsApp больше, чем просто мессенджер. Первым регионом для тестового запуска стала Индия. Если всё завершится удачно, то глобальное обновление разойдётся по миру для всех пользователей.

Стоит отметить, что если из WhatsApp сделают суперприложение, то компанию ждут огромные перспективы. Аудитория у них достаточно большая, а встроенная система платежей и прочие функции по покупке, бронированию и прочему, только увеличит монетизацию.