В Китае готовы отказаться от iPhone без приложения WeChat

Забавно получается, хочешь сделать как лучше, а получается все наоборот. Это знакомо для нас, но видимо, не для американских руководителей, которые очень сильно обеспокоены возможными сливами данных в Китай. Поэтому они всячески пытаются пресечь эту возможность. Под такие деяния попало и приложение WeChat. Кажется, как всего лишь одно приложение, может обвалить прибыль одной из сильнейших компаний на рынке смартфонов Apple? А это вполне возможно, если WeChat будет удален из App Store. Хорошо, если это произойдет только на территории США, но если еще и в Китае.

Так вот, согласно последним исследованием, если китайцы откажутся от iPhone без WeChat, то продажи смартфонов сократятся на 25-30%. Это же касается и другой техники американской компании. Такое развитие событий вполне себе реальное, ведь недавно был проведен опрос среди обладателей iPhone в Китае. Их большая часть, а это 95% высказалась в пользу приложения WeChat. То есть, если Apple все-таки выбросит приложение из App Store, то эти пользователи перейдут на смартфоны другого производителя.

Вероятнее всего речь идет об устройствах на платформе Android. Но и здесь не все так гладко, ведь Google – это тоже американская компания, гигант, который вполне может попасть под этот закон. Следуя логике можно предположить, что WeChat также может быть удален из Google Play. И вот в игру вступает Huawei, которая получит такой гандикап в пользователях, что им даже и не снился после санкций и запрета работы с сервисами Google. И кто же в этом случае остаться в выигрыше? Китайские пользователи и производители мобильных гаджетов или американские компании, которые слепо следуют руководству Белого дома.

На днях представители самых именитых бредов в этой индустрии проводили онлайн-связь с Белым домом. На этой встрече компании представили план того, что может измениться после ввода таких ограничений и результатом их последствий. Как думаете, внемлет ли Белый дом просьбам гигантов индустрии или пожертвует прибылью ради туманной безопасности? А тем временем китайцы больше начали говорить об iPhone, как об «электронном мусоре».