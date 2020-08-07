Продажи iPhone в Китае оказались под угрозой

Похоже, что американские власти переусердствовали в борьбе с китайской «пропагандой». Напомним, что последним камнем преткновения был TikTok и WeChat. Но и они не удержались и пали под всеобъемлющим американским господством. Не так давно президент США Дональд Трамп подписал указ, который запретил использование этих приложений в стране. Но столь хорошие начинания могут негативно сказаться на одной из важнейших американских компаний – Apple.

Продукция компании довольно неплохо реализуется в Китае, более того, это один из важнейших рынков для Apple, который из-за указа Трампа может рухнуть. Всему виной приложение WeChat, которым поголовно пользуются в Китае. Данное приложение, которое заблокировано в США, а значит и удалено с магазина приложений для iPhone, теперь попросту недоступно для установки. И установить его с других ресурсов на устройства iOS просто невозможно.

Для китайцев WeChat давно уже перестал быть просто приложением, для них теперь это даже стиль жизни. Приложение облегчает им взаимодействие со всеми сферами: оплата покупок, проезда, осуществления других платежей и замена других сервисов. Без WeChat китайцы не представляют свою жизнь, а поэтому какой смысл им покупать iPhone? Не лучше ли взглянуть в сторону того же Huawei? А чем хуже Android, на устройства которого можно установить приложения с любого ресурса? Ждем дальнейших действий со стороны американских властей и реакции Apple.