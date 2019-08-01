Появились новые фотографии «раскладушки» Moto Razr 2

Все мы помним анонс, выход и последующие проблемы с первым вариантом складного смартфона от Motorola. Видимо, изучив все ошибки и избавившись от них, производитель готов представить второе поколение смартфона со складным дисплеем – Moto Razr 2 (2020). По крайней мере, об этом свидетельствуют недавние утечки.

Первым изображения уже практически готового аппарата появились как всегда, в китайской социальной сети Weibo. На изображениях мы видим сам аппарат в двух вариантах: полностью закрытом и открытом виде. Я уверен, что большинство интересует вопрос об инновациях, которые внедрили в новую модель. Если говорить честно, то судя по дизайну их практически нет. Единственное, что можно заметить, так это другое расположение вспышки для камеры и отсутствие в нижней части дактилоскопического сканера.

Если говорить о последнем, то есть вероятность того, что перед нами либо ранний вариант смартфона, либо разработчикам удалось встроить этот элемент непосредственно в дисплей. Больше информации об отличиях от предшественника нет. Более ранние слухи и утечки говорят нам о наличии не самого быстрого чипсета – Snapdragon 765G, который кстати, имеет поддержку сетей пятого поколения.

Из других более-менее известных новостей выделим наличие более емкого аккумулятора. Если в первая версия оснащалась батареей на 2 510 мАч, что сильно сказывалось на автономности в негативном плане, то сейчас батарея стала более емкой – 2 900 мАч. А вот ценник вряд ли претерпит изменений. Эксперты предполагают, что он вряд ли перешагнет отметку в 1,5 тысячи долларов.