Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

В США заблокированы 8 китайских приложений

Американское правительство всерьез рассматривает вопросы безопасности, а поэтому всячески использует возможности предварительного поиска потенциальных угроз. Сегодня появилось сообщение, что Трамп, который пока является президентом США подписал указ о запрете в стране восьми популярных китайских приложения. Объясняя свое решение, он ссылается на вопросы безопасности и уверяет, что данные приложения могут сотрудничать с правительством Китая.

В число заблокированных приложений вошли: Tencent QQ, CamScanner, SHAREit, VMate, Alipay, QQ Wallet, WeChat Pay и WPS Office. Пока есть возможность, эти приложения можно скачать из Google Play, но уже через 45 дней они исчезнут. Правительство обеспокоено, что эти приложения собирают личные данные. Напомним, что такие же обвинения были в сторону TikTok и Huawei, и мы знаем, чем все это закончилось.

  • Wechat 2 1

Многие обращают внимание на еще один немаловажный момент, ведь указ вступает в силу уже после ухода Трампа с поста президента. Но в то же время не стоит надеяться, что Байден пойдет на уступки и отменит этот указ. Более того, есть мнение, что он еще больше будет заботиться о безопасности суверенитета, а значит, вполне возможно, что подобные санкции коснутся и других приложений или компаний.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Источник:
Gsmarena
Теги: 
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

Вливайтесь в общение

0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить