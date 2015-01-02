В США заблокированы 8 китайских приложений

Американское правительство всерьез рассматривает вопросы безопасности, а поэтому всячески использует возможности предварительного поиска потенциальных угроз. Сегодня появилось сообщение, что Трамп, который пока является президентом США подписал указ о запрете в стране восьми популярных китайских приложения. Объясняя свое решение, он ссылается на вопросы безопасности и уверяет, что данные приложения могут сотрудничать с правительством Китая.

В число заблокированных приложений вошли: Tencent QQ, CamScanner, SHAREit, VMate, Alipay, QQ Wallet, WeChat Pay и WPS Office. Пока есть возможность, эти приложения можно скачать из Google Play, но уже через 45 дней они исчезнут. Правительство обеспокоено, что эти приложения собирают личные данные. Напомним, что такие же обвинения были в сторону TikTok и Huawei, и мы знаем, чем все это закончилось.

Многие обращают внимание на еще один немаловажный момент, ведь указ вступает в силу уже после ухода Трампа с поста президента. Но в то же время не стоит надеяться, что Байден пойдет на уступки и отменит этот указ. Более того, есть мнение, что он еще больше будет заботиться о безопасности суверенитета, а значит, вполне возможно, что подобные санкции коснутся и других приложений или компаний.