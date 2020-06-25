Из комплекта iPhone 12 может исчезнуть зарядка
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Новости

Из комплекта iPhone 12 может исчезнуть зарядка

Один из аналитиков компании Barclays заявил, что Apple может убрать из комплектации iPhone 12 не только наушники EarPods, но и зарядное устройство для подключения к сетям 220в. В итоге останется только скрепка для SIM-карты, документация, USB-кабель и сам iPhone.

Такое решение поможет компании сэкономить на производстве и не уйти в минус с новыми iPhone 12. Скорее всего из бюджетных iPhone 12 уберут 5 Вт блок, а «Прошки» будут поддерживать мощную зарядку на 18 Вт.

Стоит отметить, что Apple начала сокращать комплектацию с 2018 года. Вначале компания убрала переходник Lightning для наушников, а после начала оснащать смартфоны EarPods со стандартным портом айфона.

Выход линейки iPhone 12 ожидается осенью 2020 года.

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