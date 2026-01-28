iWork по подписке: Apple закрыла новые функции без оплаты

Apple выпустила обновление офисного пакета iWork и перевела ключевые функции приложений на модель с подпиской. Доступ к части возможностей теперь требует оформления Apple Creator Studio.

За $12,99 в месяц пользователи получают ИИ-инструменты, Super Resolution, Magic Fill в Numbers и библиотеку профессионального контента Content Hub. Без подписки доступны лишь визуальные изменения интерфейса Liquid Glass, новые формы и поддержка HDR.

На iPhone и iPad новые функции распространяются через обычные обновления приложений. На Mac Apple изменила схему распространения: текущие версии iWork (14.5) больше не будут получать никаких новых возможностей. Для обновлений, включая бесплатные, требуется установка отдельных приложений Apple Creator Studio edition (15.1).

В подписку также включён Pixelmator Pro. Apple выпустила вторую версию редактора отдельно, не обновляя прежнюю, несмотря на модель разовой покупки. При отсутствии подписки новая версия блокирует любые действия пользователя.

Таким образом, даже базовое развитие iWork на Mac теперь связано с оформлением подписки, а ранее купленные приложения теряют поддержку.